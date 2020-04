Kostenpflichtiger Inhalt: Im Bus mit, im Unterricht ohne Maske : So bereitet sich der Kreis Trier-Saarburg auf den Schulstart vor

In den Klassen sollen die Schüler mindestens 1,50 Meter auseinander sitzen. Eine Maskenpflicht besteht im Unterricht nicht. Foto: dpa/Robert Michael

Trier/Saarburg/Konz/Hermeskeil Die Schulen im Kreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier treffen letzte Vorbereitungen für den Neustart. Einfach wird das nicht – besonders in berufsbildenden Einrichtungen herrscht schon ab Mai viel Betrieb.

Der Stichtag rückt immer näher. Einige Schulen öffnen bereits ab Montag, 27. April, ihre Pforten. Weitere kommen eine Woche später, am 4. Mai, hinzu. Ein Überblick zur Situation im Landkreis Trier-Saarburg.

Fahrplan Bald gibt es wieder Unterricht von Angesicht zu Angesicht. Ab dem 27. April sind die Abschluss- und Prüfungsklassen in Berufsbildenden Schulen, Fachoberschulen und Wirtschaftsgymnasien am Brett. Konkret sind das in Trägerschaft des Kreises die Geschwister-Scholl-Schule (Saarburg und Hermeskeil), das Wirtschaftsgymnasium in Saarburg, die Fachoberschulen in Konz und in Schweich sowie das Balthasar-Neumann-Technikum in Trier. Insgesamt rechnet die Kreisverwaltung damit, dass 430 Schülerinnen und Schüler ab Montag zum Unterricht kommen, mehr als 300 davon am Schulstandort Saarburg.

Info Situation an Schulen in der Stadt Trier In der Stadt Trier haben ab Montag, 27. April, maximal 1500 Schüler wieder Unterricht. Ab Montag, 4. Mai, werden es knapp 4000 sein. Wie im Kreis sind ab Montag, 27. April, zuerst die Abschluss- und Prüfungsklassen dran, und zwar an beruflichen Gymnasien, an Berufs- und Oberschulen, Kollegs und Abendgymnasien sowie der dreijährigen Berufsfachschule. Und am Friedrich-Spee-Gymnasium in Trier-Ehrang (dort legen Schüler bereits nach 12 Schuljahren das Abitur ab). Ab Montag, 4. Mai, ist dann wie im Kreis Trier-Saarburg Schulstart an den Gymnasien, der Integrierten Gesamtschule (IGS), den Realschulen sowie den Beruflichen Gymnasien und in den vierten Klassen aller Trierer Grundschulen. Das Land hat der Stadt als Schulträger 2700 Liter Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. In allen Klassenräumen sollen Ein-Liter-Flaschen davon aufgestellt werden. Außerdem hat die Stadt 16 300 Mund-Nase-Masken vom Land erhalten. Diese sind allerdings als Reserve gedacht – falls ein Schüler oder eine Schülerin keine eigene Maske dabei hat.

Ab dem 4. Mai folgen die Jahrgangsstufen 11 und 12 von Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen, die Klasse 10 (beziehungsweise Klasse 9 in einigen Schulzweigen) der Gymnasien, Realschulen Plus und Förderschulen mit Schwerpunkt Lernen sowie die 4. Klassen der Grundschulen. Insgesamt kommen dann in der zweiten Woche 3650 Schülerinnen und Schüler hinzu, davon allein 1360 Grundschüler.

Verantwortungsbereiche Insgesamt gibt es laut Thomas Müller, Pressesprecher der Kreisverwaltung, zurzeit rund 15 000 Schüler im Kreisgebiet. Die Trier-Saarburger Kreisverwaltung ist Schulträger von insgesamt 19 weiterführenden Schulen. Diese stattet sie laut einer Pressemitteilung mit Hygienematerialien aus. Zudem organisiere sie die Intensivierung der Schulreinigung sowie die Wiederaufnahme der Schülerbeförderung. Für die Grundschulen sind die Verbandsgemeinden als Schulträger zuständig. Die Schulträger sind auch verantwortlich dafür, dass ausreichend Desinfektionsmittel und Seife bereitstehen.



Hygiene- und Maskenpflicht Das Land stellt dem Kreis Trier-Saarburg insgesamt 2000 Liter Desinfektionsmittel und 12 100 Masken zur Verfügung. Beides wird laut Kreisverwaltung an die Schulen sowie an die Verbandsgemeinden anteilig gemäß den Schülerzahlen verteilt. „Was Desinfektionsmittel angeht, sind wir gut versorgt“, sagt Kreissprecher Müller. Obwohl es mehr Schüler als vom Land zur Verfügung gestellte Masken gibt, reicht deren Zahl aus seiner Sicht aus – zumindest, um eine Erstausstattung sicherzustellen. Prinzipiell seien aber Eltern und Schüler in der Verantwortung, ihre Kinder beziehungsweise sich selbst mit einer Maske auszustatten. Die Kreisverwaltung empfehle, auch in der Schule eine Maske zu tragen. Die Entscheidung liege aber bei der Schulleitung. Verpflichtend sind Masken ab Montag nur in den Bussen. „Wir gehen davon aus, dass Passagiere ohne Maske nicht mitgenommen werden“, sagt Müller. Die Verantwortung liege beim Busfahrer.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) empfiehlt den Schülern, auf dem Schulweg und in den Pausen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. „Im Unterricht ist dies, da der erforderliche Abstand gewahrt wird, nicht erforderlich“, erklärt die Schulbehörde. Das Land stelle den Schülern eine „wiederverwertbare Alltagsmaske“ zur Verfügung. Wie mit der Empfehlung von Experten, Masken häufiger zu wechseln und zu desinfizieren, umgegangen werden soll, lässt die Behörde offen.

Teil der Hygienevorschriften ist auch die Schließung der Mensen, Kantinen und Kioske in den Schulen. Die Schüler müssen sich deshalb weiterhin selbst verpflegen.



So gestaltet sich der Unterricht Maximal 15 Schüler und Schülerinnen dürfen gleichzeitig in einem Klassenraum unterrichtet werden, zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen gilt ein Mindestabstand von 1,50 Meter. Um Kontakte möglichst gering zu halten und auch, weil nicht an allen Schulen die Räumlichkeiten ausreichen, werden die verkleinerten Lerngruppen jeweils im Wechsel eine Woche lang in der Schule unterrichtet und lernen eine Woche lang von zu Hause. An einzelnen Schulen können Sonderregelungen gelten, aufgrund „räumlicher, personeller und gebäudlicher Gegebenheiten“, erläutert die ADD als für die innerschulischen Angelegenheiten zuständige Landesbehörde. Insbesondere für Prüfungsklassen – etwa die 12. Jahrgangsstufen an beruflichen Gymnasien – sollen durch den zurückliegenden Unterrichtsausfall „keine Nachteile“ entstehen, betont die ADD.



Schulbusse Der Wechsel vom derzeit geltenden Ferienfahrplan zum regulären ÖPNV erfolgt laut Kreisverwaltung wegen des benötigten Vorlaufs erst zum 4. Mai. Die Zahl der Schüler, die bereits ab dem 27. April den ÖPNV nutze, sei relativ gering, erklärt die Kreisverwaltung. Bei Bedarf müssten sich Schüler oder Eltern in der Woche ab dem 27. April selbst um den Schulweg bemühen. Ab dem 4. Mai wird laut Kreisverwaltung knapp ein Drittel der Schülerinnen und Schüler wieder die Schulen im Kreisgebiet besuchen. Da auch danach Teile dieser Schüler zu Hause unterrichtet werden, geht die Kreisverwaltung derzeit davon aus, dass in den Bussen ein gewisser Abstand zwischen den Schülern eingehalten werden kann.

Aus einer Schule Jürgen Scholz, Schulleiter der Berufsbildenden Geschwister-Scholl-Schule mit Standorten in Saarburg und Hermeskeil, und sein Kollegium sind Pioniere für den Neustart des Unterrichts. „Für nächste Woche haben wir keine großen Sorgen“, sagt er. Vom 27. bis zum 30. April sind laut Scholz vermutlich täglich 100 Schüler in Saarburg und 30 in Hermeskeil vor Ort. Das sei ohne größere Probleme machbar. Schwieriger werde es ab dem 4. Mai. Da rechnet Scholz mit 400 von 1000 Schülern in Saarburg und 100 von 150 in Hermeskeil. „Das ist sehr anspruchsvoll und fordernd.“

Die Schule befolge alle Hygienevorgaben. Der Kreis habe ihr dazu zum Beispiel 160 Liter Desinfektionsmittel und 700 Masken zur Verfügung gestellt. Die Schule selbst habe zudem seit sechs Wochen eine Nähaktion, bei der Mund-Nasenschutz-Masken hergestellt würden. Die Produktion werde nun in den Hauswirtschaftsklassen fortgesetzt, betont Scholz.