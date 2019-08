Treffpunkt : Schwalben-Sommer-Sonntags-Konzert

Waldweiler (red) Die Bordsteinschwalben singen am Sonntag, 18. August, ab 17 Uhr auf der Sommerterasse der ehemaligen Grundschule in Waldweiler. Der Eintritt ist frei. Gegrilltes und Getränke bietet das Dorfcafé an.