Die Polizei bittet um Hinweise : Schwarzer BMW in Hermeskeil zerkratzt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil Ein in der Straße Frauenrötchen in Hermeskeil am Straßenrand geparkter schwarzer BMW ist laut Polizei von einem Unbekannten beschädigt wordenBeide Fahrzeugseiten seien zerkratzt worden. Zudem sei der rechte Hinterreifen beschädigt worden.

Die Straftat sei im Zeitraum vom 3. September, 24 Uhr, bis zum 4. September, 5 Uhr, verübt worden.