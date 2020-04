Kommunalreform : Schwere Hypothek für Gebietsreform im Hunsrück – Gutachten liefert Prognosen zu künftigen Wasser- und Abwassergebühren nach möglichen Fusionen

Immer noch warten die Thalfanger auf den Vollzug der Kommunalreform. Auch in Hermeskeil, Schweich und Morbach ist Geduld gefragt. Foto: klaus kimmling

Thalfang/Hermeskeil/Schweich Wie könnten sich bei einer Auflösung der Verbandsgemeinde Thalfang die Wasserpreise dort und bei möglichen Fusionspartnern wie Schweich und Hermeskeil entwickeln? Ein Gutachten liefert dazu Brisantes. Der Hermeskeiler Bürgermeister reagiert mit einem Appell an die Landesregierung.



In der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang hoffen die Menschen darauf, dass die geplante Gebietsreform bald umgesetzt wird und die 21 Ortsgemeinden in ihre jeweiligen Wunschkommunen – die VG Schweich, Hermeskeil oder die Gemeinde Morbach – aufgenommen werden. Doch es gibt Knackpunkte wie die hohe Verschuldung der VG und ihrer Gemeinden, die die Verhandlungen über mögliche Fusionen erschweren.

Und nun sind Details aus einem vom Land beauftragten Gutachten bekannt geworden, die Diskussionsstoff bieten. Fachleute haben untersucht, wie sich die Preise bei Wasser und Abwasser entwickeln, sollten erforderliche Sanierungsarbeiten in den nächsten zehn Jahren komplett und ohne finanzielle Unterstützung des Landes ausgeführt werden. Dabei wurden Zahlen aus dem Jahr 2017 zugrundegelegt und die mögliche Preisentwicklung kalkuliert – auch in den Kommunen, in die Thalfanger Gemeinden wechseln möchten. Das Ergebnis: Wasser und Abwasser könnten insbesondere für die Thalfanger Bürger deutlich teurer werden (siehe Extra).

Extra So kann sich der Wasserpreis entwickeln Im Gutachten der Mittelrheinischen Treuhand werden verschiedene Szenarien durchgespielt, wie sich die Investitionen auf die Wasser- und Abwasserpreise auswirken. Dafür werden alle entsprechenden Kosten, die in den Kommunen teilweise unterschiedlich ermittelt werden, auf den Kubikmeterpreis Wasser umgerechnet. Szenario 1: Würden die Thalfanger Gemeinden gemeinsam mit ihren künftigen Fusionspartnern veranschlagt, dann würden die Wasserpreise für die Ortsgemeinden, die nach Schweich wechseln, auf 2,43 Euro pro Kubikmeter steigen. Für die Orte, die nach Hermeskeil wechseln, erhöht sich der Wasserpreis auf 3,30 Euro, für diejenigen, die nach Morbach wollen, auf 2,51 Euro. Im Szenario zwei werden Wasserpreise prognostiziert für den Fall, dass die Thalfanger Ortsgemeinden separat von den aufnehmenden Kommunen abgerechnet werden. In dem Fall könnten die Wasserpreise in Malborn und Neunkirchen bis 2029 auf 7,45 Euro steigen. Szenario drei geht davon aus, dass für die 21 Thalfanger Gemeinden ein separater Zweckverband gebildet wird, über den Wasser und Abwasser abgerechnet werden. In dem Fall würden die Preise bis 3,48 Euro pro Kubikmeter Wasser steigen. Die Preise gelten laut Gutachten, wenn die Investitionen in den nächsten zehn Jahren komplett ausgeführt würden. Zusätzlich werden Beispiele durchgerechnet für den Fall, dass die Investitionen nur zu 75 oder zu 50 Prozent realisiert würden. Dann würden die Wasserpreise moderater steigen. Für die Abwasserpreise sind ebenfalls Modellrechnungen erstellt worden. Auch hier müssten die Bürger mit Preissteigerungen rechnen, falls die notwendigen Investitionen ohne Geld vom Land komplett oder teilweise ausgeführt werden. Derzeit liegt der Wasserpreis in Thalfang bei 1,05 Euro pro Kubikmeter. Hinzu kommt ein separater wiederkehrender Beitrag für den erforderlichen Wasserzähler. Im Gutachten ist dieser Beitrag auf den Wasserpreis umgerechnet worden, so dass man für das Jahr 2017 von einem Preis von 1,44 Euro pro Kubikmeter Wasser ausgegangen ist. Im Bereich Abwasser ist im Gutachten für 2017 ein Preis von 4,49 pro Kubikmeter genannt.

Das Land hatte das Gutachten auf Bitten der möglichen Fusionspartner beauftragt. Aufgezeigt wird darin für die nächsten zehn Jahre ein Investitionsbedarf in Höhe von 50,6 Millionen Euro in die Abwasserbeseitigung und von 49,4 Millionen Euro in die Wasserversorgung. Der tatsächliche Investitionsbedarf könne geringer sein, sagt Joachim Winkler, Pressesprecher des Mainzer Innenministeriums. Dies lasse sich aber nur anhand tatsächlicher Befunde ermitteln, etwa durch eine Auswertung von Kamerabefahrungen der Kanäle, durch Feststellungen von Wasserverlusten durch Schäden an Leitungen und durch Inspektionen von Hochbehältern, Kläranlagen und Pumpwerken.

Es liefen weitere Gespräche mit allen Beteiligten, um eine Gebietsänderung der VG Thalfang auf freiwilliger Basis zu erreichen. Dabei gehe es auch um finanzielle Unterstützung durch das Land, die sogenannte Hochzeitsprämie. Diese schließe eine finanzielle Unterstützung in den Bereichen der Wasser und Abwasser ein. Mit wie viel Geld das Land sich an der Sanierung beteiligen will, sagt Winkler allerdings nicht.

Ursprünglich sollte das Gutachten unter Verschluss bleiben. Erst nach Intervention des Volksfreunds mit Hinweis auf das Transparenzgesetz und nach Rücksprache des Landes mit den beteiligten Kommunen, die laut Winkler Stillschweigen über den Inhalt vereinbart hatten, stellte das Land die Expertise zur Verfügung.

Reaktionen der möglichen Partner Aus Thalfang gab es bislang keine Stellungnahme zu dem Gutachten. Die erste VG-Beigeordnete Vera Höfner zog ein Gesprächsangebot an den TV wieder zurück mit dem Hinweis darauf, dass das Land Auskunft gebe.

In Hermeskeil meldet Bürgermeister Hartmut Heck Zweifel an, ob das Gutachten den möglichen Fusionspartnern der Thalfanger „klare Antworten“ liefern könne. Er halte insbesondere die 100 Millionen Euro Investitionsstau bei Wasser und Abwasser für fragwürdig. Die VG-Werke in Hermeskeil investierten jährlich drei bis vier Millionen Euro, in der Regel über Gemeinschaftsprojekte beispielsweise beim Straßenausbau. So gelinge es, die Entgeltbelastung für die Bürger vergleichsweise gering zu halten. 100 Millionen Euro seien in den nächsten zehn Jahren keinesfalls abzuarbeiten, sagt Heck.

Zum Reformprozess insgesamt merkt er kritisch an, dass seit seiner Wahl zum Bürgermeister im Mai 2019 „noch keine grundlegende Weiterentwicklung“ zu erkennen sei: „Zwei Gespräche in Mainz und ein Gutachten sind nicht gerade Ausdruck, verantwortlich und zeitnah diese Reform zu Ende bringen zu wollen.“ Er fordere die Landesregierung auf, die erforderlichen Schritte zügig umzusetzen.

Kommentar Hohe Hürden wegen Sanierungsstau Foto: TV/Klaus Kimmling Es ist ziemlich ruhig geworden um die angestrebte Kommunalreform für die Verbandsgemeinde Thalfang. 2018 hatte der damals noch amtierende Bürgermeister Marc Hüllenkremer die Kommunalpolitiker mit der Aussage geschockt, dass es im Wasser- und Abwasserbereich einen Sanierungsstau von 100 Millionen Euro gebe. Daraufhin wurde ein Gutachten beauftragt, das die Konsequenzen für die Wasserpreise der jeweiligen Kommunen aufzeigen sollte. Das Ergebnis war lange unter Verschluss. Es birgt schließlich auch eine Menge Sprengstoff. Bei aller Vorsicht, was Prognosen und die Vergleichbarkeit von Zahlen angeht: Sollen nicht auf Jahre hinaus erhebliche Differenzen bei den Wasserpreisen innerhalb der dann neu gegründeten Kommunen bestehen, müssen die Bürger der aufnehmenden Gemeinden erheblich tiefer in die Taschen greifen als bisher. Und das, selbst wenn der Sanierungsstau deutlich geringer ausfallen sollte als vom inzwischen im Ruhestand befindlichen Hüllenkremer angenommen. Das zu vermitteln, dürfte kaum möglich sein. Das bedeutet: Die Hochzeitsprämie des Landes müsste gravierend höher ausfallen als bei anderen Fusionen bislang. Und auch ein Fusionstermin dürfte in weitere Ferne gerückt sein. Die Landtagswahl im kommenden Frühjahr rückt näher. Und die Wahl des neuen Bürgermeisters der VG Thalfang ist wegen Corona derzeit auf unbestimmte Zeit verschoben. Angesichts dieser beiden Aspekte ist es kaum vorstellbar, dass eine Reform zeitnah durchgezogen wird. Abgesehen davon, dass derzeit nicht einmal die entsprechenden kommunalen Gremien tagen können. i.rosenschild@volksfreund.de

Der Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal sagt: „Egal, zu welchem Ergebnis man in Bezug auf das hinterfragungswürdige Gutachten kommt, es dürfte außer Frage stehen, dass eine große finanzielle Hilfestellung durch das Land erforderlich ist.“ Dies gelte sowohl für die Situation der Werke als auch für die grundsätzliche Frage möglicher Fusionen.