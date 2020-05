Unfall : Betonplatten klemmen Bauarbeiter in Oberemmel ein

Konz-Oberemmel Ein Bauarbeiter ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der Baustelle an einem Einfamilienhaus in Konz-Oberemmel schwer verletzt worden.D



Die Feuerwehren der Stadt Konz und des Stadtteils Oberemmel waren am Montagmorgen bei einem schweren Arbeitsunfall in Konz-Oberemmel im Einsatz. Das meldet die städtische Feuerwehr auf ihrer Facebookseite. „Große schwere Betonplatten stürzten dabei auf einen Bauarbeiter und klemmten diesen unter sich ein“, heißt es dort. Gemeinsam hätten Feuerwehr und weitere Mitarbeiter der Baustelle den Mann aus seiner misslichen Lage befreit.

Dann seien zwei Notärzte am Unfallort eingetroffen, die sich um den Mann gekümmert hätten. Anschließend sei er zu ins Krankenhaus gebracht worden.

Ein Sprecher der Polizeiinspektion Saarburg bestätigt den Vorfall auf TV-Anfrage. Die Polizei, die nun ermittelt, wie es zu dem Unfall kam, werde noch eine Pressemeldung schicken.