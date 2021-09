Blaulicht : 21-Jährige stirbt nach schwerem Autounfall im Hunsrück

Siesbach (red) Nach einem Frontalzusammenstoß am Dienstag, 14. September, gegen 18.20 Uhr auf der L 175 zwischen Leisel und Siesbach in der Nähe von Idar-Oberstein, verstarb eine 21-jährige Autofahrerin noch sofort an der Unfallstelle.

Das teilt die Polizeiinspektion Birkenfeld mit.

Der andere Unfallbeteiligte, ein 23-Jähriger Mann, wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Saarbrücken gebracht. Laut Aussage der Polizei, schwebt er nicht in Lebensgefahr.