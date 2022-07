Verbandsgemeinden : Schwimmbäder zu oder bloß Wasser kälter? Wie Konz und Saarburg Energie sparen wollen

Beim Saarburger Freibad wird noch geprüft, wie am besten Energie eingespart wird. Foto: TV/Marion Maier

Konz/Saarburg Die Verwaltungen prüfen einige Optionen, um Gas und Öl zu sparen. In puncto Bad haben Konzer weniger zu befürchten als Saarburger.

Da Deutschland sich vom russischen Gas und Öl unabhängig machen will oder auch muss, und die Preise für Energie stark steigen, ist Sparen angesagt – privat wie öffentlich. Der Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Gemeinde- und Städtebundes, Karl-Heinz Frieden, hat den Kommunen geraten, sich mit möglichen Szenarien auseinanderzusetzen, damit im schlimmsten Fall auch ein Konzept in der Schublade liegt.

So ist das Konzer Bad aufgestellt

In Konz und Saarburg macht man sich derzeit Gedanken über solche Konzepte. Vieles wird hinterfragt – auch die Schwimmbäder. Wird darüber nachgedacht, die Temperaturen des Wassers oder auch des Innenraums zu senken oder die Einrichtung im Winter gar zu schließen? In diesem Punkt ist schon die Ausgangslage in den beiden Verbandsgemeinden unterschiedlich, die Antworten sind es deshalb auch. In Konz heißt es: „Das Schwimmbad ist durch die Holz-Hackschnitzel-Heizung zurzeit gut aufgestellt und gleichzeitig energieeffizient. Über eine mögliche Schließung des Schwimmbads wird zurzeit nicht nachgedacht.“

So sieht es in den Bädern in Saarburg und Kell aus

Aus Saarburg teilt hingegen Pressesprecher Frank Weilerswist mit, dass verschiedene Szenarien geprüft würden. „Dies beinhaltet auch mögliche Temperaturabsenkungen oder Anpassungen der Öffnungszeiten. Bei einer Verschärfung der Situation müssen dann auch temporäre Schließungen in die Überlegungen mit einbezogen werden.“ In den Saarburger Bädern und im Keller Bad könnte es also sein, dass es die Besucher auch schon mal fröstelt oder sie weniger oder am Ende gar nicht schwimmen gehen können. Hintergrund: Das Freibad in Kell wird mit einer Ölheizung beheizt, die beiden Bäder in Saarburg mit einem gasbetriebenen Blockheizkraftwerk.

Energieintensiv: Schulen, Kitas und Verwaltung

Das Hallenbad in Saarburg gehört zu den energieintensivsten Gebäuden in der VG Saarburg-Kell. Doch gibt es dort weitere Bauten, in denen viel Energie verbraucht wird. Der Pressesprecher nennt Grundschulen und Kitas sowie das Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung. Energieintensiv könnten je nach Belegung und Nutzung auch Jugendhäuser, Bürgerhäuser und Turnhallen sein. Diese Gebäude werden zum Teil mit Gas beheizt, zum Teil aber auch mit Öl, Pellets und Photovoltaik als Unterstützung. Noch ist unklar, was in den einzelnen Gebäuden im Ernstfall passieren soll.

260 öffentliche Gebäude in Saarburg-Kell werden überprüft

Kein Wunder, denn Verbandsgemeinde und Ortsgemeinde verfügen zusammen über 260 Gebäude. Dazu gehören Bürgerhäuser, Jugendhäuser, Vereinshäuser, Turn- und Mehrzweckhallen, Bürgerbüros, Feuerwehrgerätehäuser, Leichenhallen, Bauhöfe und Grillhütten. Eine Projektgruppe erarbeitet laut Weilerswist eine Konzeption zur Senkung des Energieverbrauchs in den Gebäuden der VG. Bei den Ortsgemeinden kann die VG nur beraten. Da die Nutzungsarten und auch die Nutzer (Kinder oder Erwachsene) sehr unterschiedlich sind, muss gezielt Objekt für Objekt einzeln geprüft werden: Wo kann eingespart werden? Welche Räume müssen genutzt und beheizt werden? Wo macht es Sinn, die Vorlauftemperatur abzusenken und wo reicht gegebenenfalls eine Erhaltung des Frostschutzes aus (beispielsweise in Lager- oder Materialräumen)?

Konzer Rathaus großteils unabhängig von Gas

Die Verbandsgemeinde Konz besitzt laut stellvertretendem Pressesprecher Johannes Tittel rund 120 Gebäude mit Heizanlagen. Tittel teilt mit: „Die großen Gebäude wie zum Beispiel Schulen oder Verwaltungsgebäude sind am energieintensivsten.“ Beim Rathaus hat die VG einen Energieverbund im Zusammenwirken mit dem Klärwerk hergestellt, sodass sie dort bei der Energie- und Wärmeversorgung zum größten Teil vom Gas unabhängig ist. Auch in Konz ist das Konzept erst in Arbeit. Tittel weist daraufhin, dass Bürgermeister Joachim Weber der Meinung sei, es sei wichtig, dass Bund und Land den Kommunen konkrete Ziele und Vorschläge beim Energiesparen vorgäben.

