Kommunalpolitik : Sechs weitere Räte sind startklar

In Wincheringen und sechs weiteren Orten der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell hat sich der Ortsgemeinderat nach der Wahl im Mai bereits konstituiert. Im Bild: das Warsberghaus in Wincheringen. Foto: tv/Veranstalter

Trassem/Irsch/Mannebach/Ockfen/Serrig/Wincheringen Eine Reihe von Ortsgemeinderäten hat sich in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell bereits gebildet. Nicht überall verlief dies reibungslos.

Trassem In Trassem wurde Roland Konter (CDU) reibungslos für eine weitere Amtszeit als Ortsbürgermeister verpflichtet. Über die Besetzung der Beigeordnetenposten wurde hingegen im Vorfeld diskutiert. Bernd Koewenig von der Gruppierung Bürger für Trassem berichtet, dass er der CDU-Fraktion vorgeschlagen habe, dass seine Fraktion einen der beiden Beigeordnetenposten erhält. Dies habe die CDU ohne Begründung abgelehnt. Sie habe es ebenfalls abgelehnt, den Posten eines dritten Beigeordneten einzuführen und diesen mit einem Oppositionsvertreter zu besetzen. Koewenig sagt: „Das war enttäuschend. Nun können wir nur die Rolle der klassischen Opposition übernehmen, die wenig Informationen erhält.“ Dazu sagt Wolfgang Benter, Fraktionsvorsitzender der CDU: „Seit 15 Jahren halten wir es so, dass die Personen mit den meisten Stimmen Beigeordnete werden.“ Benter verweist darauf, dass die fraktionsübergreifenden Gespräche der Vergangenheit gescheitert seien. Die andere Seite habe sich nicht an Absprachen gehalten. Das Vertrauen sei gestört. Benter: „Doch wir wollen das Verhältnis durch Gespräche verbessern und so das Beste für die Bürger erreichen.“