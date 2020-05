Mutmacher : „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“

Sven Zerwas (links) und Christian Jungblut präsentieren im Weinberg in Piesport die sechs ungewöhnlichen Weine des Hilfspaketes. Foto: Dirk Tenbrock

Konz/Piesport Sechs Winzer starten eine Mutmacher-Hilfsaktion für krebskranke Kinder und Eltern. Ihr Vorbild sind Franken.

„Auch in Zeiten von Corona darf man andere Bedürftige nicht vergessen“, sagt Sven Zerwas von der Tiny Winery in Piesport (Kreis Bernkastel-Wittlich). Viele Vereine hätten es jetzt schwer an Spendengeld und Zuschüsse zu kommen.