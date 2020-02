Bildung : Sechstklässlerin Mia Blaes aus Schweich liest am besten

Konz/Schweich Sieben Schulsieger aus dem Kreis Trier-Saarburg sind beim Vorlesewettbewerb in Konz angetreten. Mia Blaes vom Stefan-Andres-Gymnasium hatte am Ende die Nase vorn, Urkunden gab es jedoch für alle.

Die Etappen des Wettbewerbs führen über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale am 24. Juni 2020 in Berlin. Die über 600 Regionalwettbewerbe werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen oder anderen kulturellen Einrichtungen organisiert.

Der Vorlesewettbewerb für Schüler der sechsten Klasse wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Ziele des Wettbewerbs sind es, die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen, Freude am Lesen zu wecken sowie die Lesekompetenz von Kindern zu stärken.

Die diesjährige Siegerin Mia Blaes vom Stefan-Andres-Gymnasium in Schweich wurde mit einer zusätzlichen Urkunde, einem weiteren Buchpräsent und einer Einladung zur nächsten Etappe des Wettbewerbs, dem Bezirksentscheid in Trier, ausgezeichnet. Das Bundesfinale ist am 24. Juni 2020 in Berlin.