Fest und Markt in Kell : Am Sonntag geht’s am Stausee rund

Info

An vier Stellen entlang des Sees in Kell wird am Sonntag, 28. Juli, Programm geboten: Am Landal-Feriendorf geht es um 11 Uhr los mit einem Frühschoppenkonzert der Band Timeless. Für Kinder gibt es den ganzen Tag über Aktionen wie eine Hüpfburg, Kinderschminken und eine Zaubershow. Erstmals dabei sind Vertreter des Feuerwehrmuseums aus Hermeskeil mit zwei Feuerwehrautos.

Am Angelsportgebäude greift Bernd Müller ab 14 Uhr zu den Instrumenten. Bereits am Samstagabend, 18.30 Uhr, gibt es beim Hau’s am See bei schönem Wetter zur Einstimmung auf das Fest Livemusik auf der Seeterrasse.

Der Seeuferweg verbindet die einzelnen Punkte miteinander und bietet die Möglichkeit, auf einem Bummel um den See alle vier Standorte zu besuchen und sich unterwegs die Stände des Bauern- und Handwerkermarkts anzuschauen. Alle Punkte können auch mit dem Auto angesteuert werden; kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.

Weitere Infos gibt es bei der Tourist-Information Kell am See, Telefon 06589/1044, E-Mail: info@hochwald-ferienland.de