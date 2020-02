Verein : Segelfliegertag in der Stadthalle

Saarburg Der Verein Apus richtet in diesem Jahr den Segelfliegertag des Luftsportverbandes Rheinland-Pfalz am Samstag, 29. Februar, in der Saarburger Stadthalle aus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er erwartet rund 400 Teilnehmer. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und endet etwa um 16.30 Uhr. Jährlich findet ein Segelfliegertag an wechselnden Orten in Rheinland-Pfalz statt. Dort treffen sich Segelflieger aus dem gesamten Land. Es werden Vorträge über Technik, neue Projekte oder neue Entwicklungen angeboten. Erfolgreiche Sportler des Jahres 2019 werden geehrt. Die Teilnehmer tauschen sich über Neuigkeiten aus.