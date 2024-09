Bald Jubiläumsfest in Hermeskeil Hätten Sie’s gewusst? Sechs spannende Fakten zum Feuerwehrmuseum

Wenn es irgendwo brennt, dann sind Feuerwehrleute oft mittendrin. Sie erleben hautnah, welche Kraft Feuer hat und welchen Schaden es anrichten kann. Dem normalen Bürger ist das so kaum bewusst – auch deshalb sind das Element Feuer und seine Gefahren ein passender Einstieg in die Ausstellung des Feuerwehr-Erlebnis-Museums in Hermeskeil.