Sport : Fitnessfans müssen auf Duschen verzichten

Schilder im Reha-Fit in Trier erinnern an die Regeln. Foto: TV/Marion Maier

Trier/Konz/Schweich/Hermeskeil/Saarburg Seit Mittwoch haben die Fitnessstudios wieder geöffnet. Wie für alle Sporteinrichtungen gelten auch dort strenge Auflagen. Dennoch hat die Corona-Krise bei einigen Betrieben zu Innovationen geführt wie Outdoor-Training und Online-Mitgliedschaft.

Lateinamerikanische Rhythmen sind vom Parkplatz neben dem Studio Reha-Fit, das in einem Carré an der Luxemburger Straße in Trier liegt, zu hören. Dort tanzt die Zumba-Gruppe von Heike Klankert, mal mehr, mal weniger synchron. Normalerweise trainieren die Frauen die Mischung aus Aerobic und Tanz drinnen. Doch weil es wegen Corona draußen sicherer ist, üben sie derzeit im Freien. Das kommt gut an. Kerstin Gregori sagt: „Das ist cool hier. Besonders angenehm ist es, wenn die Luft geht. Nur der Boden ist etwas hart.“

Demnächst soll laut Klankert für die Kurse draußen ein Zelt aufgestellt werden. Die Trainerin scheint sich fast am meisten von allen zu freuen, dass der Sport in der Gruppe wieder losgegangen ist. Sie juchzt immer mal wieder und zeigt den Tanzenden mit den Händen ein Herz.

Im Reha-Fit wurden aufgrund der Pandemie alle Kurse so weit möglich nach draußen verlegt. Geschäftsleiter Tim Höfer sagt: „Drin darf sich pro zehn Quadratmeter nur ein Teilnehmer aufhalten. Draußen sind es mehr.“ Doch auch drinnen geht das Training seit Mittwoch weiter – nur eben etwas anders als vorher. Die Besucher sollen in Trainingskleidung kommen, denn die meisten Studios haben die Umkleiden und Duschen geschlossen. Hände desinfizieren ist am Eingang angesagt. Dann – wie überall – Abstand halten und Nies-Etikette. Geräte müssen drei Meter auseinander stehen, Höfer musste aber keine entfernen. Im Reha-Fit gilt auf den Gängen und der Toilette Maskenpflicht.

Dennoch sind die Besucher laut Höfer froh, wieder trainieren zu können. „Wir haben hier viele, die mit Problemen zu kämpfen haben. Der Rücken tut wieder weh, heißt es da beispielsweise. Aber der Betrieb ist recht verhalten.“

Ähnlich läuft es bei Friedhelm Hill, der mit seinem Zwillingsbruder Christian drei Studios – in Hermeskeil, Saarburg und Zell an der Mosel betreibt. Mit dem Verlauf der ersten Tage nach der Wiedereröffnung ist er ganz zufrieden. „Die Kunden, die kommen, sind sehr froh, wieder trainieren zu können. Sie verhalten sich sehr diszipliniert und achten auf die Hygieneregeln“, sagt Hill. Den Kundenzuspruch schätzt er für die ersten Wochen auf 50 bis 60 Prozent des Gewohnten: „Wenn sich das Virusgeschehen weiter positiv entwickelt, könnten es im Herbst wieder 90 Prozent sein.“

Durch die Hygieneauflagen der Landesregierung gebe es zwar Einschränkungen. Diese seien wegen der Spezialisierung auf Einzeltraining an Geräten in den Hill-Studios jedoch weniger stark als etwa bei Anlagen mit Kursprogramm oder Saunen, deren Nutzung noch verboten ist.

In Hermeskeil und Saarburg – mit jeweils knapp unter 800 Quadratmetern reiner Trainingsfläche – musste Hill wegen der Abstandsregeln nur wenige Geräte sperren. Mund-Nasen-Schutz beim Training zu tragen werde empfohlen, sei aber keine Pflicht. „Manche haben sich spezielle Sportlermasken besorgt, die mehr Sauerstoff durchlassen“, sagt Hill. In Hermeskeil habe gleich am Tag nach dem Neustart das Ordnungsamt kontrolliert, aber nichts zu beanstanden gehabt.

Ihren Kunden haben die Hills wie viele andere Studios auch für den Zeitraum der Schließung seit Mitte März eine Rückerstattung der Mitgliedsbeiträge angeboten. „Wir haben da ein Stück weit auf Solidarität gehofft.“ Die Hoffnung wurde erfüllt. Bislang hätten nur wenige Mitglieder das Angebot genutzt. Noch ein paar Wochen Zwangspause mehr, sagt Friedhelm Hill, hätten jedoch „existenzbedrohend“ werden können. Schließlich habe man keinerlei Neukunden gewinnen können, zugleich aber einige Kündigungen gehabt. So ist es auch den anderen befragten Studioleitern ergangen.

Hill bleibt optimistisch. Das Motto für 2020 müsse lauten: „Mit einem blauen Auge durchkommen. 2021 wird es wieder besser.“ Der Tenor in der Branche sei jedenfalls, dass Fitness nach Corona wieder genauso gefragt sein werde wie davor.

Auch Violetta Lübbers, Franchisenehmerin des Frauen-Fitness-Studios Mrs. Sporty in Schweich, bleibt optimistisch. Sie sagt: „Corona hatte auch was Gutes. Neue Ideen wurden geboren.“ Sie berichtet, dass sie selbst, aber auch ihre Zentrale in der Corona-Pause Training per Video und Online angeboten hätten. Die Zentrale führt auf einem eigenen Kanal nun Live-Sessions mit verschiedenen Themen wie Rücken oder Bauch, Beine, Po weiter. Für die Mitglieder gibt es dieses Angebot als Bonbon dazu. Doch auch reine Online-Mitgliedschaften sind nun möglich.

In Lübbers Studio haben die Corona-Auflagen zu einigen Einschränkungen geführt. Sie musste die ansonsten üppigen Öffnungszeiten einschränken. Lübbers: „Das geht wegen der Kosten und personell sonst nicht.“ Zudem müssen die Frauen nun Termine ausmachen, denn es können nur noch fünf statt bisher zehn von ihnen auf einmal kommen. Es wird auch nicht mehr im Zirkel trainiert, sondern an einem Platz.

Violetta Lübbers kritisiert wie andere Studioleiter auch, dass das Hygienekonzept des Landes so kurzfristig – 24 Stunden vor der möglichen Öffnung – kam. Sie moniert zudem, dass es viele Fragen offen lässt. Und auch wenn die Frauen froh sind, wieder trainieren zu können, stellt sie fest: „Einige finden das auch alles umständlich und doof, und wir bekommen es ab.“ Generell ist die Trainerin jedoch froh mit ihren Kundinnen. So einige hätten auf die Gutschrift der Corona-Pause verzichtet, sagt sie.

Sie haben den Zumba-Kurs nach draußen verlegt: Trainerin Heike Klankert (oranges Shirt) und ihre Gruppe. Foto: TV/Marion Maier