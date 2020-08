Die Polizei bittet um Hinweise : Diebe brechen in Hermeskeil Auto auf und stehlen Geldbeutel

Diebe brechen in Hermeskeil Auto auf und stehlen Geldbeutel

Hermeskeil Unbekannte Diebe haben laut Polizei in Hermeskeil auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Koblenzer Straße die Seitenscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen und aus dem Wageninnern einen Geldbeutel gestohlen.

Die Tat sei in der Nacht von Dienstag, 25. August, auf Mittwoch, 26. August, im Zeitraum von 21.30 bis 5.30 Uhr begangen worden.

Hinweise werden durch die Polizei in Hermeskeil unter Telefon 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegengenommen.