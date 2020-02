Selbsthilfegrupp trifft sich in Saarburg : Hilfe für Eltern nach Tod des Kindes

Saarburg Die Selbsthilfegruppe „Leben ohne Dich“ bietet Eltern verstorbener Kinder an, sich mit Betroffenen auszutauschen. Das nächste Treffen ist am Montag, 2. März, von 20 bis 22 Uhr, in den Räumen der Lebensberatungsstelle Saarburg, Brückenstraße 11-13. Alle Eltern verstorbener Kinder sind zu dem kostenlosen Gesprächskreis eingeladen.



