Kostenpflichtiger Inhalt: Corona und Selbsthilfegruppen : Wenn das helfende Treffen fehlt

Treffen von Selbsthilfegruppen fallen weg: Alleine auf der Couch trinken - das geht zurzeit. Gemeinsam und persönlich darüber zu reden, wie man damit aufhören kann, ist schon komplizierter. Foto: picture alliance/dpa/Alexander Heinl

Trier/Konz/Saarburg Oft leiden die Menschen zurzeit unter den Kontaktverboten wegen der Corona-Pandemie, die Kontakte bitter nötig hätten – zum Beispiel Mitglieder von Selbsthilfegruppen. Besonders Suchtkranke haben damit zu kämpfen.

Selbsthilfegruppen gibt es für erkrankte Menschen – egal ob sie an einer Sucht leiden oder Aids, Autismus, Depressionen oder Krebs haben. Es gibt sie auch für Alleinerziehende, Getrennte oder Familien, die ein Kind verloren haben, und zu vielen weiteren Themen. Insgesamt organisieren sich in der Region Trier laut der Selbsthilfekontakt- und -informationesstelle (Sekis) für die Region Trier 360 Gruppen in der Region – 140 davon in Trier und Trier-Saarburg. Zentral für diese Gruppen sind Treffen, bei denen sich Menschen direkt austauschen können. Diese fallen jedoch seit Mitte März weg. Auch trotz der Lockerungen der Corona-Vorschriften gibt es bisher keine richtige Perspektive da. Das geht nicht spurlos an den Gruppen vorüber.

Diplompädagogin Iris Thees von der Sekis sagt: „Zuerst waren wir in Schockstarre, aber dann haben wir den Gruppen ein Paket zur Verfügung gestellt.“ Dazu gehörte unter anderem eine Anleitung, wie Videokonferenzen im Internet abgehalten werden können. Einige Gruppen probieren auch digitale Formate wie Chatgruppen oder Videokonferenzen aus. Laut Thees werden so oft jüngere Menschen als sonst angesprochen. „Die sind vertrauter mit dem Medium, und das ist diskreter als die Treffen“, sagt sie. Aber: „Wir brauchen leibhaftige zwischenmenschliche Beziehungen – das unterstützen wir.“ So rate die Sekis den Gruppen, sich draußen zu treffen und jeweils in Zweiergruppen ausreichend Abstand zu halten. Statt Gespräche in der Gruppe gibt es dann mehrere aneinandergereihte Dialoge. Zurzeit arbeitet die Beratungsstelle laut Thees auch im Auftrag des Landesgesundheitsministeriums aus, wie die Hygienevorgaben bei Treffen umgesetzt werden könnten. Allerdings hapere bei vielen Gruppen an Räumen, um zum Beispiel die Abstandsregelungen einhalten zu können.

Info Probleme beim Einkaufen Die Masken- und Einkaufswagenpflicht in Supermärkten stellt erblindete Menschen und solche mit Augenerkrankungen zurzeit vor große Herausforderungen. Einen Wagen mitzunehmen als Abstandsgarantie führt dazu, dass Erblindete zum Beispiel ihren Stock nicht parallel nutzen können. Die Mund-Nasen-Maske schränkt das ohnehin begrenzte Sichtfeld von Erkrankten noch weiter ein. Marion Palm-Stalp von der Regionalgruppe Trier des Selbsthilfevereins Pro Retina sagt: „Durch die Maske sehe ich nach unten gar nichts mehr.“ Um auf das Problem aufmerksam zu machen hat Palm-Stalp auffällige Masken mit dem Blindenzeichen nähen lassen, die zeigen, dass der Träger nicht richtig oder gar nicht sehen kann.

Besonders betroffen vom Kontaktverbot sind laut Sekis die Gruppen für Suchtkranke. Gerade in diesem Bereich seien die derzeit verbotenen regelmäßigen persönlichen Treffen wichtig. Die Gruppen improvisieren deshalb zurzeit. Wie das konkret abläuft, schildert Heidi Nohles-Hasyn, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit der Anonymen-Alkoholiker-Gruppe für die Region Trier kümmert. Deutschlandweit gebe es Videotreffen über das Chatprogramm Zoom, sagt sie. In Trier organisieren sich die Anonymen Alkoholiker zusätzlich über eine WhatsApp-Gruppe, für die man sich telefonisch unter 0651/19295 anmelden muss. Zurzeit seien rund 15 Mitglieder aus Trier, Trier-Saarburg, Luxemburg und Bitburg-Prüm in der Gruppe, um sich über Text- und Sprachnachrichten auszutauschen. Nohles-Hasyn sagt: „Wir kommen mit der Situation gut zurecht.“ Die Alkoholiker, die schon länger trocken seien, könnten sich gut helfen. Aber es gebe auch Probleme: „Der persönliche Kontakt ist gerade für Alkoholiker sehr wichtig, die noch nicht so lange trocken sind.“ Gerade für diese Menschen sei es wichtig, jemanden zu treffen, „der das alles schon durchgemacht hat“. Zudem traut sich laut Nohles-Hasyn zurzeit kaum jemand, den Erstkontakt zu suchen. Sie habe noch nie so wenige Anrufe wie in den Wochen seit Inkrafttreten der Corona-Beschränkungen gehabt. Dass sich die Probleme auch auf Gruppen auswirken, die sich nicht wöchentlich, sondern seltener treffen, schildert Marion Palm-Stalp. Sie leitet die Regionalgruppe des Selbsthilfevereins Pro Retina, eine Gruppe für Menschen mit Netzhauterkrankungen, die komplett oder teilweise erblindet sind. Normalerweise treffen sich die Mitglieder der Gruppe alle acht Wochen, um sich auszutauschen, und alle vier Wochen zu Ausflügen oder Kulturveranstaltungen. Palm-Stalp wollte zwischen dem 19. und dem 21. Mai eigentlich nach Frankfurt zur Messe Sight City fahren, bei der Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte vorgestellt werden – zum Beispiel Vorleseapps und ähnliches. In der Folge wären einige Firmen nach Trier gekommen, um dort die wichtigsten Neuigkeiten vorzustellen. Wegen der Pandemie entfallen auch diese Veranstaltungen.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Meinung : Im Sumpf der Widersprüche

Das sei aber nicht das Schlimmste an der Situation. Besonders ältere Menschen auf dem Land seien besonders betroffen von der Isolation. Mit diesen versuche sie telefonisch Kontakt zu halten, sagt Palm-Stalp. Sie empfiehlt den Menschen kostenlose Hörbücher oder auch die Tonpost des Bistums Trier. Vor allem aber könne sich jeder und jede Betroffene bei ihr telefonisch melden, sagt die Oberbilligerin. Erreichbar ist sie unter der Nummer 06501/608364.