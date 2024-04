Mit Zuversicht und Lebensmut gegen den Krebs Der kleine Tius aus Heddert ist sehr krank – Wie man ihn und seine Familie unterstützen kann

Lautes Toben und Lachen beim Betreten des Hauses von Familie S. in Heddert (Verbandsgemeinde Saarburg-Kell). Der kleine Tius (5) spielt ausgelassen mit seinen beiden Geschwistern Karoline (9) und Veit (8) im Obergeschoss. Währenddessen sind die Eltern Christine und Georg im Interview mit dem Trierischen Volksfreund. Auch während des Gesprächs lachen die drei Kinder miteinander und haben eine gute Zeit. Eine ganz normale Familie – zumindest fast. Denn Tius leidet an MDS, einer seltenen Krebsart, an der im Normalfall überwiegend ältere Menschen ab circa 75 Jahren erkranken. Bei der Erkrankung ist vor allem das Knochenmark geschädigt. Zur Heilung ist daher eine Chemotherapie mit anschließender Stammzelltransplantation notwendig.