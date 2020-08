Bildung : Seniorenbüro bietet Termine an

Seniorenbüro bietet Termine an

(red) Ab September findet wieder ein umfangreiches Kursprogramm für Seniorinnen und Senioren statt: Positiv der Corona-Pandemie begegnen – unter diesem Motto steht das neue Programm des Seniorenbüros Trier für die Monate September und Oktober.

Zum Kurs­programm für Seniorinnen und Senioren gehören Bewegungs-, Ernährungs- und Gesundheitsprogramme. Bereits Freitag, 4. September, lädt Mechthild Grüger Zum Kurs „Selbstheilungskräfte stärken“ ein. In Corona-Zeiten zur Familie und zu Freunden Kontakt zu halten, diesem Thema nimmt sich das Seniorenbüro mit seniorengerechten Einzelberatungen bzw. Kursen in kleinen Gruppen zu Tablet und Smartphone an. Auch für Geist und Seele ist mit einem bunten Kulturprogramm gesorgt.