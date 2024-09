Ländlicher Raum Selbstbestimmt im Alter: Das bietet die Seniorenmesse in Hermeskeil

Hermeskeil · Am Freitag wird in Hermeskeil zur Seniorenmesse eingeladen. Wer hinter dem Angebot steht, worum es dabei geht und was die Besucher erwartet.

04.09.2024 , 15:39 Uhr

(vlnr.) Raphael Collinet vom Pastoralen Raum Hermeskeil, Jasmin Stamm vom Pflegestützpunkt und Karina Düpre-Kranz vom MGH Hermeskeil stellen das Programm der Seniorenmesse in Hermeskeil vor. Foto: Florian Blaes

Von Florian Blaes