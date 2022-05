Seniorennachmittag in Nittel am Sonntag

(red) Die Ortsgemeinde hat den Seniorennachmittag in Nittel im März wegen Corona abgesagt. Nun hat sie einen neuen Termin angesetzt. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 22. Mai, im Bürgerhaus in Nittel statt. Los geht es um 15 Uhr. Eingeladen sind alle Senioren aus Nittel samt der Ortsteile Rehlingen und Köllig sowie aus Onsdorf.