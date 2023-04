Herz-Check und Aktiv-Mobil „Hilfe zur Selbsthilfe“ beim Seniorentag Saarburg: So bleibt man im Alter fit

„Das Alter definiert sich nicht über die Jahreszahl im Ausweis, sondern das biologische Alter zählt“, sagt Bernd Gard vom Gesundheitspunkt an der Saarburger Graf-Siegfried-Straße. In seinem Studio trainieren etliche Menschen, die um die 75 bis 80 Lenze zählen, aber in Sachen geistige und körperliche Fitness den Jüngeren voraus sind. Der ehemalige Ortsbürgermeister von Mannebach ist einer der Initiatoren des Seniorentages am vergangenen Donnerstag im Mehrgenerationenhaus in der Kulturgießerei, wo die Koordinatorin Gabi Sarik schon am Morgen rund zwei Dutzend Interessierte begrüßen kann.