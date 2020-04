Kostenpflichtiger Inhalt: Sechs Covid-19-Erkrankungen bestätigt : Seniorenzentrum in Kell meldet weiteren Coronafall - Ergebnisse zu erneuten Tests stehen noch aus

Nach dem Kenntnisstand von Mittwochnachmittag gibt es im DRK-Seniorenzentrum im Hochwaldort Kell am See sechs bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Sars-Cov-2-Errreger bei Bewohnern der Einrichtung. Foto: Florian Blaes

Kell am See Nachdem vergangene Woche bei fünf Bewohnern des Seniorenzentrum in Kell am See eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden war, bestätigt die Einrichtung am Mittwoch einen weiteren Fall. Die Ergebnisse aktueller Virus-Tests bei weiteren Bewohnern und Mitarbeitern lägen in ein bis zwei Tagen vor.

Im Seniorenzentrum in Kell gibt es mindestens einen weiteren Fall einer Infektion mit dem Sars-Cov-2-Erreger. Das hat der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Träger der Einrichtung, am Mittwoch auf TV-Nachfrage bestätigt. Damit gibt es in der Einrichtung bislang sechs nachgewiesene Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Da am Dienstag und Mittwoch alle rund 60 Bewohner und 70 Mitarbeiter des Seniorenzentrums getestet worden seien, stehe derzeit nicht fest, ob es noch weitere Infektionsfälle gebe, teilte eine DRK-Sprecherin weiter mit.

Vergangene Woche, am 15. April, war bekannt geworden, dass sich fünf Bewohner des Seniorenzentrums mit dem Virus infiziert hatten (der TV berichtete). Drei dieser erkrankten Bewohner werden seitdem im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier behandelt. Die beiden anderen waren zunächst isoliert in der Einrichtung geblieben. Von ihnen befand sich eine Bewohnerin laut DRK zwischenzeitlich auch in Behandlung in der Trierer Klinik, sollte aber im Laufe dieser Woche voraussichtlich nach Kell zurückkehren. Die fünfte Bewohnerin sei zwar positiv auf das Virus getestet worden, habe aber keine Krankheitssymptome gezeigt, hieß es. Zu dem neuesten Infektionsfall machte das DRK am Mittwoch keine näheren Angaben.