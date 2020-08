Serie zu 40 Jahren Naturpark Saar-Hunsrück : Nationalpark im Naturpark: Zwei Schutzgebiete, ein Ziel – und einige Unterschiede

Hermeskeil/Birkenfeld/Thalfang Den Naturpark Saar-Hunsrück gibt es seit 40 Jahren, den Nationalpark Hunsrück-Hochwald erst seit fünf. Dennoch werden beide gern verwechselt. Der TV erklärt zentrale Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Schutzgebiete.

Die abwechslungsreiche Landschaft wird im Naturpark Saar-­Hunsrück, der sich über Teile von Rheinland-Pfalz und dem Saarland erstreckt, seit 40 Jahren geschützt und weiterentwickelt. Dieses Jubiläum hat der Volksfreund zum Anlass genommen, die Aufgaben des Naturparks im Rahmen einer Artikel-Serie aufzuzeigen und Menschen vorzustellen, die sich seit Jahren dafür engagieren. Die Artikel erscheinen in unregelmäßigen Abständen im Lokalteil. In früheren Beiträgen ging es um die Themen Umweltbildung, Natur- und Artenschutz, die Förderung des Wandertourismus und die Bewerbung regionaler Produkte und Kulinarik-Veranstaltungen.

Die Aufgaben „Natur Natur sein lassen“ lautet das Motto im Nationalpark. Die Natur soll sich in dem „Wildnisgebiet“ ungestört von Eingriffen durch den Menschen entwickeln, erläutert Harald Egidi, Leiter des Nationalparkamts in Birkenfeld. Schritt für Schritt entsteht der „Urwald von morgen“, in dem viele seltene und störempfindliche Arten leben wie die Wildkatze. Forscher begleiten und dokumentieren den Prozess.

„Finanziell und personell nicht ganz so üppig ausgestattet“ ist laut Gudrun Rau der Naturpark. Dessen Träger ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Hermeskeil und derzeit 5,5 Personalstellen. Mitglieder sind sieben Landkreise und 28 Kommunen, einige Unternehmen und Privatpersonen. Rheinland-Pfalz fördere den Naturpark jährlich mit einem festen Betrag von 230 000 Euro, das Saarland mit 80 000 Euro, sagt Rau. Für Naturpark-Projekte gebe Rheinland-Pfalz zusätzlich 120 000 Euro pro Jahr. Das Saarland bezuschusse die Projekte einzeln, pro Jahr flössen insgesamt etwa 40 000 Euro. Dazu kommen Mitgliedsbeiträge, Spenden und Einnahmen aus Veranstaltungen.

Mit den „Nationalen Naturlandschaften“ gibt es zudem einen Dachverband, der Naturparke und Nationalparks in ganz Deutschland dazu animiert, sich mit ihren Nachbarn zu vernetzen und so „funktionale Schutzgebiete“ aufzubauen. Ein gemeinsames Erscheinungsbild und eine vernetzte Öffentlichkeitsarbeit, sagt Nationalparkchef Harald Egidi, könne auch bei der Wiedererkennung und Entwicklung der eigenen Marke helfen. So seien die im Aufbau befindlichen Nationalparktore am Erbeskopf und an der Wildenburg zugleich Naturpark-Infostellen. Rau sieht Synergien auch bei Klimaschutz, barrierefreien Angeboten und der Ausbildung von zertifizierten Landschaftsführern.