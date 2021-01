Serie: Was die Gemeinden 2021 anpacken : Tawern will weiter wachsen

Das Alte Amtshaus in Tawern muss weg. An seine Stelle soll ein Gebäude kommen, das viele Möglichkeiten für Bürger und Gewerbe bietet. Foto: Herbert Thormeyer

Tawern Zwischen Siedlung und Dorf passt noch ein Neubaugebiet. Das Alte Amtsgebäude soll einem Multifunktionsbau weichen und das Dorfentwicklungskonzept fertig werden.

Von Herbert Thormeyer

„Zwischen den Brüchern“ heißt das Gelände von der Siedlung in Tawern bis zum Rand des Dorfes. „Hier wollen wir ein weiteres Neubaugebiet entwickeln“, kündigt Ortsbürgermeister Thomas Müller an. Gespräche mit den Grundstückseigentümern sind jetzt geplant. Wenn die gut laufen, hat der Ortschef keine Bedenken, die Bauparzellen an Häuslebauer zu bringen: „Die Nachfrage ist enorm, auch aus dem Dorf selbst.“

Die „Wenigwies“ in Fellerich sei längst dicht und rund 30 neue Interessenten haben sich gemeldet. Außerdem soll ein Fußweg zwischen Siedlung und Dorf entstehen, der Abstand von der Straße hält.

Info Ein Wunsch, der sich bald erfüllen soll „Ich wünsche mir, dass unser tolles Vereinsleben mit 20 Vereinen in 2021 wieder aufblüht“, sagt Thomas Müller. Die Dorfgemeinschaft mit hohem ehrenamtlichem Engagement werde durch Corona ausgebremst. Dabei wollen doch alle mit anpacken, müssen jedoch wegen der Ansteckungsgefahr derzeit sehr vorsichtig sein.

Corona bremst das Unterfangen, denn persönliche Gespräche sind derzeit ein Problem. Ein Bremsklotz ist die Pandemie auch für die Fertigstellung des Dorferneuerungskonzeptes. „Die Bürgerbeteilung ist nur sehr eingeschränkt möglich“, bedauert Müller. Der Ortschef will im Frühjahr oder Sommer zu einer zweiten Bürgerwerkstatt einladen, in der ein vorhandener Konzeptentwurf mit den Bürgern diskutiert wird. Jeder soll Gelegenheit bekommen, am künftigen Gesicht Tawerns mitzuwirken.

Wichtig ist das allein schon deshalb, weil Tawern Schwerpunktgemeinde im Dorferneuerungsprogramm der Landesregierung ist und so schneller an mehr Zuschüsse kommt. „Auch eine Beratung der Baubetreuung für Private wird gefördert“, macht Müller das Angebot schmackhaft.

Das Straßenbauprogramm in Fellerich wird mit der Straße Am Albach fortgesetzt. In dieser Abrechnungseinheit gilt der Wiederkehrende Ausbaubeitrag für die Grundstücksbesitzer.

Ein großes Projekt wird ferner der Abriss des Alten Amtshauses gegenüber der Schule, das durch ein Multifunktionsgebäude ersetzt werden soll. Eine Instandsetzung des maroden Gebäudes ist nicht mehr möglich. „Wir wollen in diesem Jahr in die Planung einsteigen“, versichert Müller. Der Abriss komme aber bestimmt erst im nächsten Winter, denn zuvor müssten viele Anträge gestellt und Richtlinien beachtet werden um an die Fördertöpfe des Landes zu kommen.

Angepeilt ist eine Nutzung durch den Kindergarten, die Schule, einen Jugendraum, als sozialer Treffpunkt und auch für Gewerbe, etwa eine Bank oder Läden. „Es könnte auch Platz für digitale Arbeitsplätze entstehen, die für einen gewissen Zeitraum vermietet werden können“, denkt der Ortschef voraus. Das alles gelte es in einem Haus unter einen Hut zu bringen.