42 Wohnungen sollen entstehen Serrig: Aus einer Seniorenresidenz wird altersgerechtes Wohnen

2017 war die Umsetzung des Projektes Seniorenresidenz Martinusstraße in Serrig noch in Sichtweite. 2018 wollte die Luxemburger Promo Sàrl mit der Errichtung loslegen. Doch es kam anders: Eine Corona-Pandemie später, mit enorm gestiegenen Material- und Finanzierungskosten, auch durch gestiegene Zinsen, und nach dem vergeblichen Versuch, einen Betreiber zu finden, plant das Büro Ludes-Architecte in Echternach jetzt um.