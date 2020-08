Projekt für die Dorfgemeinschaft : Auf dem Serriger Martinusplatz in Büchern schmökern

SERRIG Serrig fördert die Dorfgemeinschaft mit einem neuem Bücherschrank. Dazu passend wurde der erste Leseabend auf dem Martinusplatz organisiert.

Dabei ein verbindendes Element ist an seinem letzten Tag in Serrig Théo Glédel, der sein Publikum mit zwei eigenen Gedichten auf Deutsch und Französisch überraschte. „Das erste habe ich im Bus auf dem Weg nach Deutschland geschrieben“, sagt er. Es geht darin um den Abschied von Frankreich, dem er künftig den Rücken kehren will: „Ich fühle mich jetzt in Deutschland zu Hause. Serrig ist Heimat für mich geworden.“ Nach seinem zweisprachigen Abitur sei er sicher gewesen: „Ich lebe im falschen Land!“ Seine ganze bisherige Existenz sei ein „geografischer Fehler“ gewesen. Trotzdem sei er stolz auf seine Muttersprache, und auch seine französischen Freunde wolle er behalten.