Umfrage und Bürgervotum Wie lebt es sich künftig in Serrig: So haben die Bürger abgestimmt

Serrig · Welche Projekte sind wichtig, welche weniger? Das wird in Serrig in der neuesten Variante des Dorferneuerungskonzeptes festgehalten. Was genau in dem Konzept drinsteht.

15.11.2023 , 06:58 Uhr

Diese Maßnahmen könnten Serrig in den nächsten 20 Jahren aufwerten. Grafik: Büro Neuland-Lenken/Repro: Herbert Thormeyer Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

Die Planerin ist eine Verfechterin historischer Ortskerne und plädiert deshalb für ein Vorkaufsrecht der Ortsgemeinde, wenn es um Ankauf und Abriss maroder Bausubstanz geht: „Dafür kämpfe ich überall.“ Erstaunt ist Melanie Baumeister deshalb, weil unter der entsprechenden Grafik für wichtig und unwichtig zweimal die Null stand.