Freizeit : Erste Gäste fahren mit der wieder geöffneten Sesselbahn

Saarburg Über Pfingsten haben mehrere touristische Attraktionen Saarburg den Betrieb nach langer Pause wieder aufnehmen dürfen. Der TV hat sich umgeschaut, wie das Angebot genutzt wurde.

In Saarburg kehrt etwas Normalität ins touristische Leben zurück. Da sich die Corona-Inzidenzen in der Region Trier unter 50 stabilisieren, sind kurz vor Pfingsten weitere Lockerungen der Beschränkungen in Kraft getreten. Erste positive Auswirkungen für den Tourismus in der Saar-Stadt waren in den vergangenen Tagen zu beobachten: So hat beispielsweise die Sesselbahn zum Warsberg ihren Betrieb wiederaufgenommen. Der Ferienpark Landal hat ebenfalls am Pfingstwochenende seinen Campingplatz wieder geöffnet, und auch die Sommerrodelbahn fährt wieder. Die Gastronomie an der Bergstation der Sesselbahn bewirtete am Wochenende die ersten Gäste mit negativem Corona-Testergebnis. Das durchwachsene Wetter sorgte allerdings dafür, dass der erhoffte Ansturm über die Feiertage ausblieb.