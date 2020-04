Katastrophenschutz : Spundwände machen Deich stabil

Trier Im nächsten Jahr ist der Hochwasserschutz komplett. Im finalen Bauabschnitt werden rund vier Millionen Euro investiert. Dabei kämpfen die Planer mit besonderen Herausforderungen.

Es ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes für den Trierer Norden: Im Rahmen der Arbeiten am Schutzdeich zwischen der Deutschen Jugendherberge und dem Ratio-Einkaufsmarkt sind Spundwände aus Stahl gesetzt worden.

Durch den Deich entlang des Zurlaubener Ufers werden 25 000 Menschen und zwei Krankenhäuser in den dahinter liegenden Stadtgebieten schon seit Jahrzehnten vor Überflutungen geschützt.

Allerdings hatte der Deich aus den 1930er-Jahren über die Jahre an Standsicherheit verloren. Mit dem voraussichtlichen Ende der Bauarbeiten im Jahr 2021 wird der Deich aber wieder den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen.

Vor eine besondere Herausforderung waren die Planer aufgrund der Bäume auf der Deichkrone sowie auf den wasser- und landseitigen Böschungen gestellt. Deren Baumwurzeln reichen tief in den Deich hinein bis in das Grundwasser und lockern den dichten Boden auf, was sich negativ auf die Standsicherheit auswirkt.