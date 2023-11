Eine Institution weniger Shell-Tankstelle Biewen in Saarburg schließt: Eine Geschichte von emanzipierten Damen mit Benzin im Blut

Marianne Biewen ist so etwas wie Allgemeingut in Saarburg. Sie ist die Tankstelle. Bis ins hohe Alter sitzt sie noch täglich in ihrem Büro hinter dem Shop, schaut in die Bücher und nach dem Rechten, hält ein Schwätzchen mit den Stammkunden aus Saarburg oder mit Touristen, die schon seit Jahrzehnten hier Urlaub machen. Immer waren dabei auch viele Franzosen aus der ehemaligen Garnison, für die Marianne Biewen, die heute über 90 ist, einst extra Französisch gelernt hat.