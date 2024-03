Kreis finanziert Ordnungsdienst Drogen und Konflikte? Sicherheitsleute sollen für Ruhe in Konzer Sammelunterkunft sorgen

Die Polizeiwache in Konz ist sechs Tage pro Woche besetzt – von 7 bis 21 Uhr in der Woche und von 8 bis 13 Uhr samstags. Sonntags ist niemand vor Ort. Anders sieht das in den Sammelunterkünften für Geflüchtete im Roscheider Weg aus. Die sind 24 Stunden pro Tag und sieben Tage pro Woche voll belegt, knapp vor der absoluten Schmerzgrenze. Denn teilweise leben bis zu vier wildfremde Menschen auf einem Zimmer in den Containern oder dem festen Gebäude. Der Grund: die große Zahl an zugewiesenen Asylbewerbern.