Ein 20-Jähriger soll sein Fahrzeug absichtlich über den Kreisel gesteuert haben, der die Könener Ortsumgehung an die B 419 anschließt. Nun prüft das Landgericht Trier, ob der Mann dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden soll.

Wenn die Darstellung in der Anklage der Staatsanwalt stimmt, war es eine Art Amokfahrt, die der Mann am 23. Oktober 2018 gemacht haben soll. Der 20-Jährige, über dessen Zukunft seit Montag am Trierer Landgericht verhandelt wird, soll gleich mehrere Autofahrer bedrängt und mehrere Unfälle verursacht haben. Statt sich um den verursachten Schaden zu kümmern sei er weitergefahren und habe noch versucht, sich selbst umzubringen, indem er sein Auto so in den Kreisel zwischen der Könener Ortsumgehung und der B 419 steuert, dass er über die Leitplanke geschossen und in der Böschung gelandet ist. Nun läuft ein Sicherungsverfahren gegen den Mann, an dessen Ende seine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie stehen könnte. Die Ursache: Der Mann habe eine paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie und sei schuldunfähig.

Die fatale Fahrt des Mannes, der ohne gültige Fahrerlaubnis im Fahrzeug seiner Mutter unterwegs gewesen sein soll, hat laut den Ermittlern in Luxemburg begonnen. Dann soll er Richtung Konz gefahren sein – unter Drogeneinfluss.

Erster Vorwurf: Schon die erste Verkehrsgefährdung hat sich laut Staatsanwaltschaft am Kreisel zwischen B 51neu und B 419 ereignet. Der Beschuldigte soll mit dem Wagen in den Kreisel eingefahren und dabei das Taxi einer Zeugin geschnitten haben. Er sei mehrfach ins Schleudern geraten, später von hinten dicht auf das Taxi der Zeugin aufgefahren sein und habe mehrfach versucht, das Taxi der Zeugin abzudrängen und zur Freigabe der Fahrbahn zu zwingen. Zwei weitere Fahrzeuge und ein Müllfahrzeug soll er in einer unübersichtlichen Kurve überholt haben.

Zweiter Vorwurf: Kurze Zeit später ist der Beschuldigte von der K 112 auf die B 51 in Richtung Saarburg gefahren sein. Im Bereich des Beschleunigungsstreifens der Auffahrt soll er das Auto eines weiteren Zeugen überholt und touchiert haben. Der Beschuldigte selbst sei er ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten.

Dritter Vorwurf: Danach habe der Beschuldigte auf der Straße angehalten und sein Fahrzeug gewendet, um wieder nach Konz zurückzufahren. Dabei soll er den Gegenverkehr zum Abbremsen gezwungen haben, um eine Kollision zu vermeiden.

Vierter Vorwurf: Auf der B 51 bei der Abfahrt Tawern soll der Beschuldigte mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Konz gefahren sein. Ein entgegenkommender Fahrer habe seinen Wagen stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Erst im letzten Augenblick soll der Beschuldigte wieder auf seine Fahrspur zurück gewechselt sein.

Fünfter Vorwurf: Auf dem Weg zurück nach Konz hat der 20-Jährige bei Überholvorgängen laut der Anklage zwei weitere Unfälle verursacht. Beim ersten soll er seitlich mit einem Auto zusammengestoßen sein (Sachschaden 1500 Euro), beim einem weiteren Überholvorgang habe ein weiterer Zeuge stark abbremsen und auf den Bürgersteig ausweichen müssen (Sachschaden: 1000 Euro). Obwohl er alle Unfall bemerkt haben soll, soll der Beschuldigte die Fahrt fortgesetzt haben.

Ende der Irrfahrt: Letztendlich soll der 20-Jährige auf dem Weg Richtung Trier in Suizidabsicht mit unangepasster Geschwindigkeit auf den Kreisel B 51/B4 119 zugefahren sein. Er sei nach nach links von seiner Fahrbahnrichtung abgekommen und habe die Verkehrsinsel überfahren, heißt es in der Anklage. Danach habe er den Kreisverkehr überfahren sowie eine dahinter liegende Verkehrsinsel mitsamt den Verkehrszeichen überrollt. Letztendlich ist das Fahrzeug laut Staatsanwaltschaft durch den Aufprall abgehoben und über eine Leitplanke geschleudert und den dortigen Abhang Richtung Moselufer hinuntergestürzt. Die Straßenmeisterei gibt die Höhe des Sachschadens mit 3000 Euro an.

Die Fahrt war damit laut den Ermittlern beendet, die Zerstörungswut des jungen Mannes noch nicht: Am Unfallort soll er noch den Rettungswagen beschädigt haben. Zudem habe er die eintreffenden Polizeibeamten beleidigt, nachdem diese ihn fixiert hätten. Auch nach dem Transport in die Notaufnahme soll der Beschuldigte einen der Polizeibeamten mehrmals beleidigt haben.

Der Beschuldigte ist bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten und seit dem 24. Oktober in einem psychiatrischen Krankenhaus vorläufig untergebracht. Ziel des Sicherungsverfahrens ist, ihn dort dauerhaft unterzubringen.

Das Verfahren am Landgericht Trier wird am 16. und 17. April jeweils um 9 Uhr fortgesetzt. Ein weiterer Termin ist für den 7. Mai vorgesehen.