Butspenderehrung in Konz

Das Deutsche Rote Kreuz hat in Konz Spender ausgezeichnet, die sich bis zu 125-mal Blut haben abnehmen lassen, um anderen zu helfen.

Bei der jüngsten Blutspenderehrung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Ortsverein Konz hat der Vorsitzende Karl-Heinz Frieden zahlreiche mehrfache Blutspender im DRK-Haus in Konz zur Ehrung begrüßt. Er dankte allen dafür, dass sie über viele Jahre treue Spender waren. Sein Dank galt aber auch den zahlreichen Aktiven, die für einen reibungslosen Ablauf der Blutspendetermine in Konz, Nittel und Tawern gesorgt haben.

Zu den 14 Terminen im vergangenen Jahr sind 1749 Spender gekommen (2017 waren es 1954 bei 15 Terminen), davon 113 Erstspender (2017 waren es 118 Erstspender). In seiner Ansprache führte Frieden aus, dass jede Blutspende ein Beitrag zur Gesundheit anderer Menschen sei. Der DRK Ortsverein Konz leiste mit dem Angebot des Blutspendens einen kleinen Beitrag dazu. Täglich werden 15 000 Blutspenden in Deutschland benötigt, in Rheinland-Pfalz liegt der Bedarf bei 1000 Blutkonserven. Blutspender zeigen laut Frieden großes gesellschaftliches Engagement und tragen Verantwortung für das Leben anderer Menschen. Denn Blut könne bis heute noch nicht chemisch hergestellt werden und ohne das menschliche Blut seien Operationen kaum mehr möglich.

Für 125 Spenden wurde Adolf Leo Fuchs geehrt. Hans Blasius und Jürgen Metzdorf wurden für 100 Spenden ausgezeichnet. Inge Ney erhielt Anerkennung für 75 Spenden. Als Blutspender wurden die Aktiven Klaus Fuchs (137

Spenden) und Walter Bamberg (113 Spenden) verabschiedet.