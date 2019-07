Veranstaltung : 41 Jahre und kein bisschen leise!

Saarburg Sieben Mittwochskonzerte erwarten die Fans vom 3. Juli bis 14. August auf dem Saarburger Boemundhof.

Abhilfe sollen Einnahmen und Spenden aus den sieben Mittwochskonzerten schaffen, die ab dem 3. Juli auf dem Boemundhof in ihre 41. Saison starten. Geld wird auch für zwei weitere Infotafeln an der evangelischen Kirche und der Glockengießerei sowie für eine Sitzgelegenheit am „Schweinsbrückelchen“ am Markt bei der ehemaligen Buchdruckerei gebraucht.