St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil : Siffrin nun ärztlicher Leiter der psychiatrischen Tagesklinik

Hermeskeil Die Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im St. Josef-Krankenhaus von Hermeskeil hat seit dem Jahreswechsel mit Dr. Christoph Siffrin einen neuen ärztlichen Leiter. Er wird die Tagesklinik zusammen mit der Leitenden Psychologin Yvonne Hoffmeister führen.

Christoph Siffrin ist Facharzt für Neurologie und für Psychiatrie, hat die Ausbildung zum Psychotherapeuten absolviert und sich zum Gerontopsychiater weitergebildet. In der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Marienkrankenhaus in St. Wendel „behandeln wir Patienten jeden Alters und mit allen erdenklichen Krankheitsbildern“, sagt der 55-Jährige. Dieses breite Behandlungsspektrum wird ihm sicherlich auch in Hermeskeil zugutekommen.

Mit der Eröffnung der Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Januar 2018 hat das St. Josef-Krankenhaus die Lücke zwischen ambulanter und stationärer Versorgung psychisch kranker Menschen geschlossen. Die Tagesklinik richtet sich an Patienten, die beispielsweise an einer Psychose, an Depressionen oder Angststörungen, an Ess- oder Persönlichkeitsstörungen leiden. Wenn bei ihnen eine ambulante Behandlung nicht (mehr) ausreicht, sie aber noch so stabil sind, dass sie keiner stationären Behandlung bedürfen, dann sind sie in der Tagesklinik richtig aufgehoben. Die Einweisung erfolgt in der Regel durch den Hausarzt oder den behandelnden Psychiater. Tagsüber kommen sie dorthin, absolvieren ihr Therapieprogramm, verbringen den Rest des Tages und die Wochenenden aber in ihrer vertrauten sozialen Umgebung.