Mutmacher : Erzieherin begleitet Kinder online durch die Krise

Konz Eine Freiberuflerin aus Konz bietet ein kostenloses Angebot im Internet. Ihre Zuversicht verliert sie trotz Einbußen nicht.

Die Konzerin Sigrid Merten ist gelernte Erzieherin und Kleinunternehmerin. In der Zeit vor Corona hat sie Kurse für Kleinkinder in Trier und in Konz angeboten – zum Beispiel zur musikalischen Früherziehung. Außerdem war sie zum Beispiel in einer Kinderwerkstatt eines Baumarkts präsent oder hat die Kleinen bei großen und kleineren Veranstaltungen beschäftigt. All das fällt zurzeit wegen der corona-bedingten Verbote weg. Das bedeutet für Sigrid Merten jedoch nicht, dass sie untätig zu Hause sitzt. Im Gegenteil: Sie stellt ihre Bastel- und Beschäftigungstipps kostenlos zur Verfügung und veröffentlicht sie auf Facebook oder Instagram. Seit neuestem macht sie auch Videos, in denen sie für die Kinder aus ihren Kursen die Lieder singt, die sie sonst gemeinsam singen. Sie klatscht und singt und animiert die Kinder mitzumachen.