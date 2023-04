Von etablierten Musikern bis zu Newcomern Chancen für Musiker mit Botschaft: Diese Stimmen kommen zum Singer-Songwriter-Festival

Durchaus besonders, nämlich auf besonders hohem Niveau, präsentiert sich in diesem Jahr das Konzertprogramm von Station-K, dem mittlerweile größten Konzertveranstalter an Saar und Obermosel. Christof Kramp geht über Jahre hinweg seinen Weg. Manchmal kommen noch Tribute-Bands zum Einsatz, überwiegend setzt er jedoch auf handgemachte, von den Musikern selbst geschriebene Musik. Gerne von etablierten Größen der Szene wie Dirk Darmstädter (Jeremy Days) oder Ton Steine Scherben, aber immer öfter auch von neuen Künstlern, die in der Region noch nicht aufgetreten sind. „Wir bauen die Leute auf“, sagt der Konzertveranstalter.