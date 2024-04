Handgemachte Musik trifft handgemachten Wein Singer-Songwriter-Festival präsentiert sieben Konzerte bei Winzern in Kanzem, Nittel und Tawern-Fellerich

Musikkultur trifft auf Weinkultur, das passt. So oder ähnlich dachten jedenfalls drei Winzerbetriebe aus der Umgebung, als der Konzertveranstalter bei ihnen anfragte. Christof Kramp holt mit seiner Agentur Station-K seit Jahren hochklassige Künstler aus der internationalen Szene nach Saarburg und in die ganze Region. Oft Musiker, die etwas abseits des Mainstreams daherkommen. Das ist ihm ein Anliegen. Neben der künstlerischen Qualität sollen die Bands auch etwas zu sagen haben, ob es sich um eine progressive politische Meinung handelt oder um pure Poesie. Und: Gerne geht Kramp mit seinen Konzerten in ungewöhnliche Locations.