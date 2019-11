Konzert : Andreas Sittmann sing Reinhard Mey

Mandern (red) Der Liedermacher Andreas Sittmann lädt am Freitag, 29. November, 19.30 Uhr, zu einem Reinhard-Mey-Abend in das Dorfcafé in Mandern ein. Ein besonderer Liederabend mit vielen musikalischen Leckerbissen des deutschen Chansonniers Reinhard Mey.

