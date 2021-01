Situation entspannt sich : Dollberg-Zufahrt bleibt gesperrt

Neuhütten/Reinsfeld Die Situation im gesperrten Wintersportgebiet Dollberg in Neuhütten hat sich weiter entspannt. „Der große Ansturm ist in den vergangenen Tagen ausgeblieten“, sagte Hartmut Heck, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil, am Freitag auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds.

„Nur noch vereinzelt waren Besucher anzutreffen, die wir angesprochen und auf die Sperrung hingewiesen haben. Die Leute haben verständnisvoll reagiert.“

Die VG hatte die Zufahrt zum Dollberg am Mittwochmorgen gesperrt (Anlieger frei), da die Sicherheit durch den großen Andrang und zugeparkte Rettungswege nicht mehr gewährleistet schien (der TV berichtete). Das Gebiet bleibt mindestens bis einschließlich Sonntag, 4. Januar, gesperrt. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Hecks Appell an die Bürger: „Wer wandern möchte, sollte solche zentralen Orte meiden und natürlich die geltenden Corona-Hygieneregeln beachten.“