Verwaltungschef sorgt sich Situation am Gymnasium Konz: Das schreibt der Bürgermeister an die ADD

Konz/Trier · Dass es am Gymnasium Konz zurzeit nicht rund läuft, hat die Petition eines Elternvereins gezeigt. Bürgermeister Joachim Weber zeigt sich nun in einem Brief an die Schulbehörde sehr besorgt. Was in dem Schreiben steht.

10.05.2024 , 10:56 Uhr