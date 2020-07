Stadtentwicklung : Wie die Stadt beleuchtet wird

Saarburg In der Sitzung des Bauausschusses der Stadt Saarburg am Mittwoch, 5. August, im Saal Schlossberg (Sitzungssaal) des Hauses Warsberg in Saarburg wird ein Beleuchtungskonzepts für die Stadt vorgestellt.

