Kommunales : Henterner Rat berät über Kita

Hentern (red) Der Ortsgemeinderat Hentern trifft sich am Montag, 16. November, um 19 Uhr, in der Grundschule (Klassenraum) Hentern. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Schaffung einer Integrativen Kindertagesstätte in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Bauangelegenheiten sowie Stand diverser Bautätigkeiten, das Flurbereinigungsverfahren in Hentern; Informationen über den landschaftspflegerischen Begleitplan, die Offenhaltung und Pflege gemeindlicher Anlagen und Wege und die Gewässerrenaturierung Lauschterbach.