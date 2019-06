Kommunalpolitik : Tablets für die Mitglieder des Verbandsgemeinderats

Saarburg Das Freiflächenkonzept Photovoltaik der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell und ihr Flächennutzungsplan sind Thema bei der Sitzung des Verbandsgemeinderats Saarburg-Kell am Dienstag, 18. Juni, im Sitzungssaal Schlossberg (Haus Warsberg, Saarburg).

Außerdem geht es um Gewässerangelegenheiten wie die Renaturierung des Söster Baches (Rehlinger Grabens), die Beseitigung von Hochwasser- und Unwetterschäden in der VG, die Böschungssicherung am Zinnbach in der Ortsgemeinde Trassem und die Renaturierung des Großbaches von Greimerath nach Zerf.