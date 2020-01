Verein : Skatclub Konzer Buben ehrt seine  besten Spieler

Konz Paul Löwe, Reinhold Geiter und Walter Benz haben ihre Meisterschaft bewiesen. Wer das Spiel erlernen will, ist bei den Treffen der Vereinsmitglieder willkommen.

Sieger des Jahres 2019 ist Paul Löwe, Reinhold Geiter belegt den zweiten Platz. Walter Benz, der erst zu Beginn des Jahres 2019 dem Club beigetreten ist, hat es auf den dritten Platz geschafft. Geehrt wurden außerdem mehrere Mitglieder für ihre lange Zugehörigkeit zum Verein: Andreas Köppinger und Ludwig Bidinger feiern ihre 25-jährige Mitgliedschaft, Hilde Kümpel ist seit 20 Jahren dabei, Helmut Soffel seit 30 Jahren und Werner Blau seit stolzen 35 Jahren. Wie schon im Vorjahr findet auch 2020 an jedem Donnerstag ein kleiner Preisskat statt. Die Geldpreise errechnen sich aus der Teilnehmerzahl, das Startgeld beträgt 5 Euro, Spielbeginn ist 8.15 Uhr in der Weinstube Luy in Konz-Berendsborn. Skatfreunde und alle, die das Spiel erlernen wollen, sind willkommen.