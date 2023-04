Wintersport im Hochwald Skiverband: Wintersport am Erbeskopf muss Zukunft haben

„Mit Interesse habe ich den Artikel in der Nahe-Zeitung zum Wintersport am Erbeskopf gelesen. Ich bin der Auffassung, dass zwar viele Aspekte des Wintersports am Erbeskopf zutreffend dargestellt wurden, aber der Grundtenor des Artikels dem Wintersport zu Unrecht eher Skepsis entgegenbringt.“ Laut Klein gibt es in Deutschland rund 14 Millionen Wintersportler, „davon sind etwa 550 000 in den Vereinen des Deutschen Skiverbandes organisiert. Skigebiete wie der Erbeskopf sind insbesondere für die nicht organisierten Wintersportler ein wichtiges und auch kostengünstiges Angebot. Sportstätten kosten Geld, das gilt für fast alle Sportarten, und 11 000 Gäste am Erbeskopf in nur 11 Tagen sprechen eine klare Sprache.“