Volksfreund-Azubi-Projekt Das Interesse an der Region ist deutlich gestiegen

(BP) Eine Tradition bei den Experten für Stoßdämpfer und Fahrgestelle: Vier Auszubildende vom ThyssenKrupp-Bilstein-Werk in Mandern (Kreis Trier-Saarburg) haben im vergangenen Jahr am Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teilgenommen. Der Autozulieferer aus dem Hochwald nimmt schon seit vielen Jahren erfolgreich an diesem Langzeitleseprojekt teil, um den jungen Mitarbeitern die Chance auf mehr Wissen zu ermöglichen. Und dies ganz modern, in der digitalen Zeitungsvariante, mit dem täglichen E-Paper und dem Zugriff auf alle Nachrichten von volksfreund.de