Jubiläum So feierte das Gymnasium in Saarburg seinen 100-jährigen Geburtstag

Schulleiter Andreas Schreiner konnte neben dem Kollegium und Mitgliedern der schulischen Gremien auch Vertreter aus Politik und Kirche in der Saarburger Stadthalle begrüßen. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom Orchester und Chor des Gymnasiums. Schülersprecher Jakob Valentin führte als Moderator durch das Programm. In 100 Jahren habe das Gymnasium viel erlebt, sagte Schreiner in seiner Ansprache. „Wir sind sehr gut aufgestellt und bereit, uns auf die Herausforderungen der Zeit einzulassen. Wir brauchen dazu aber auch in den nächsten 100 Jahren die Unterstützung von Politik und Verwaltung“, sagte Schreiner. „Seit 100 Jahren ist das Gymnasium eine feste Größe bei den Bildungseinrichtungen in der Region“, so Landrat Stefan Metzdorf. Die Entwicklung zeige, dass die Schule damals, wie heute ein hohes Ansehen genieße.