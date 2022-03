Bald geht es wieder los: Von diesem Knotenpunkt am alten Bahnhof in Hermeskeil aus werden neue Glasfaserleitungen für schnelleres Internet bis in die Häuser hinein verlegt. Andreas Schmitt von der Verbandsgemeinde Hermeskeil zeigt die Stelle, wo die Leerrohre für das Glasfaserkabel aus der Erde ragen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber